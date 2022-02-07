Кремль назвал возможное размещение систем THAAD под Харьковом шагом к дестабилизации

Появление под Харьковом американских противоракетных комплексов THAAD стало бы еще одним шагом к дестабилизации обстановки вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это стало бы еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации», — прокомментировал возможное размещение американских систем противоракетной обороны на Украине официальный представитель Кремля.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что власти Украины обратились к Соединенным Штатам с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD.

По словам дипломатического источника ТАСС, входящий в состав комплекса радар AN/TPY-2 позволит Украине и странам НАТО отслеживать обстановку над территорией России на расстояние до 1 тыс. километров.

Обострение ситуации вокруг Украины является основной темой проходящих сегодня в Москве переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона.