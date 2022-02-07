ТАСС: Украина попросила США разместить под Харьковом противоракетные системы THAAD

Власти Украины обратились к Соединенным Штатам с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов американских противоракетных систем THAAD. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Украина обратилась к США с просьбой о размещении на украинской территории под Харьковом нескольких дивизионов подвижных пусковых противоракетных комплексов THAAD, включающих также соответствующие радиолокационные средства», — сообщил пожелавший остаться анонимным собеседник агентства.

При этом источник добавил, что входящая в состав комплекса THAAD радиолокационная станция AN/TPY-2 способна отслеживать обстановку в воздухе и космосе над существенной частью территории РФ. По его словам, этот радар «может позволить Киеву и его натовским союзникам „смотреть“ вглубь территории России на расстояние до 1 тыс. километров».

THAAD — американский подвижный комплекс наземного базирования, предназначенный для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Помимо Вооруженных сил США, он состоит на вооружении армий Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Американские системы также дислоцированы на территории Израиля, Румынии и Южной Кореи.

Совсем недавно, 17 января этого года, THAAD осуществил первый реальный перехват, уничтожив запущенную по ОАЭ йеменскими повстанцами — хуситами баллистическую ракету средней дальности.

Обострение ситуации вокруг Украины является основной темой проходящих сегодня в Москве переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, о чем сообщало ИА «Татар-информ».