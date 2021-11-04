Горздрав Казани объяснил нехватку некоторых вакцин в прививочных пунктах

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Жителей Казани озаботил вопрос нехватки некоторых вакцин в прививочных пунктах города. Ответ в прямом эфире, организованном мэрией, дал заместитель министра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения столицы республики Владимир Жаворонков.

«Всем известна информация о том, что у нас „КовиВак“ пока приостановил производство. Если я не ошибаюсь, они меняют линейку оборудования на своем заводе. И поэтому „КовиВак“ действительно не поступает в регионы, эта ситуация по всей стране сейчас», — отметил специалист.

Поставки же «Спутника V», «Спутника Лайт» и «ЭпиВакКороны» продолжаются с той же интенсивностью. Жаворонков добавил, что «Спутника V» больше всего в пунктах вакцинации. По его мнению, этот препарат прошел проверку миллионами привитых и показал себя как высокоэффективное средство.

«У нас было довольно много обращений от населения, где какую вакцину можно сделать, благодаря быстрой работе с мэрией был разработан Telegram-бот о вакцинации», — добавил врач.

Подробнее о том, как пользоваться Telegram-ботом, ранее сообщало ИА «Татар-информ».