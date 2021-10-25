В Казани создали Telegram-бот для информирования о наличии прививок в пунктах вакцинации

В ближайшие дни для жителей Казани заработает новый Telegram-бот, позволяющий узнавать о наличии того или иного вида вакцины от коронавируса Covid-19 в конкретном пункте вакцинации. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

При этом докладчик отметил, что в настоящий момент вакцин, причем как от гриппа, так и от коронавируса, в городе достаточно.

«Но мы ежедневно фиксируем большое количество обращений граждан по наличию той или иной вакцины в конкретном пункте вакцинации. Не всегда жители могли получить такую информацию в короткий срок. С учетом данной ситуации был разработан Telegram-бот, позволяющий получит информацию о наличии видов вакцины в конкретном пункте вакцинации на 8 часов утра текущего дня», — рассказал Жаворонков.

Замминистра подчеркнул, что новый Telegram-бот, созданный совместно с исполкомом Казани, заметно облегчит процесс поиска нужных вакцин для жителей татарстанской столицы.

«Продукт планируется запустить в ближайшие два дня», — заключил Владимир Жаворонков.