Центр Чумакова остановил выпуск сырья для вакцины «КовиВак» до конца осени

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова приостановил выпуск сырья для вакцины «КовиВак» минимум до конца осени этого года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Всего, по подсчетам издания, с момента регистрации препарата в феврале Центр имени Чумакова выпустил не более 1 млн доз вакцины. При этом начиная с 28 августа новые серии «КовиВака» в обращение не вводились.

Два источника газеты, связанные с фармацевтическим рынком, рассказали, что центр не вводит в обращение новые серии из-за остановки площадки по производству сырья для препарата.

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк объяснил, что разработчик устанавливает новое оборудование для увеличения выпуска субстанции. Другой собеседник издания уточнил, что модернизация займет два месяца «при оптимистичном раскладе» и учреждение не хочет передавать технологию производства сырья сторонним компаниям.

Реконструкцию промплощадки Центра Чумакова подтвердили и в пресс-службе его партнера по производству вакцины — компании «Нанолек». По мнению еще одного источника, отсутствие на рынке новых серий «КовиВака» может быть вызвано и подготовкой к экспорту препарата.

Эксперт по разработке и исследованиям лекарственных препаратов Николай Крючков заметил, что возможный экспорт вакцины в этом году вряд ли окажется больше 1–1,5 млн доз. По его оценке, общий объем производства «КовиВака» вообще не превысит 5 млн доз, так как он останется нишевым продуктом для желающих ревакцинироваться.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Центр имени Чумакова модифицирует «КовиВак» под новые штаммы коронавируса.