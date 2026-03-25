«Город растет, работы у медиков прибавляется»: Горздрав Казани об итогах и планах

Сегодня в культурном центре «Сайдаш» прошел Итоговый медицинский совет Управления здравоохранения по Казани. Ведомство отчиталось о своей работе в 2025-м году перед министром здравоохранения РТ Альмиром Абашевым и мэром Казани Ильсуром Метшиным.

«Для нас система здравоохранения является одной из самых важных сфер городской жизни. Проблемы здравоохранения находятся в пятерке наиболее волнующих казанцев вопросов. Это понятно. Сколько бы мы ни вкладывали в здравоохранение – вопрос здоровья всегда будет одним из самых приоритетных для жителей. Но я помню, с чего мы начинали – в каком состоянии были больницы города. Спустя годы мы вспоминаем это как страшный сон», – сказал Ильсур Метшин.

Градоначальник напомнил, что сегодня в столице Татарстана функционируют 100 медучреждений. В прошлом году начали свою работу поликлиники в жилых комплексах «Салават Купере», «Весна», «Волжские просторы», а также центр врача общей практики и педиатра в поселке Вишневка. К тому же, было капитально отремонтировано 11 объектов здравоохранения.

«Каждый новый объект – это не только стены и оборудование, но и технологии. А сердцем всего являетесь вы – организаторы здравоохранения. Перед нами стоят задачи идти в ногу со временем и отвечать на чаяния наших людей. Наши ведущие центры МКДЦ, ДРКБ, РКБ и ГКБ №7 заслуживают того, чтобы их опыт использовали во всей Российской Федерации. Казань занимает второе место в стране после Москвы по количеству операций по трансплантации органов – это высший пилотаж», – отметил Метшин.

Об итогах деятельности системы здравоохранения города в 2025 году доложил начальник Управления здравоохранения по Казани Ильназ Ахмадиев.

В прошлом году в Казани показатель смертности снизился на 2% по сравнению с 2024 годом. Впервые за постковидный период отмечен естественный прирост населения.

«Для своевременного выявления заболеваний репродуктивной сферы среди подростков проводятся профилактические осмотры девочек и мальчиков 15-17 лет. В 2025 году при профилактических осмотрах у 7% девушек 15-17 лет выявлены заболевания половой сферы. У 3% школьников 15-17 лет диагностируются отклонения», – рассказал Ахмадиев.

Третий год реализуется диспансеризация, направленная на оценку репродуктивного здоровья граждан от 18 до 49 лет, план которой был выполнен на 90 %.

Распространенность заболеваний взрослого населения составила 184 тысячи на 100 тысяч населения. Первое место занимают заболевания системы кровообращения – 24,5%, на втором месте заболевания органов дыхания – 20,5%, на третьем – заболевания костно-мышечной системы – 10,4%. Самое большое число осмотров пришлось на болезни сердечно-сосудистой системы.

В прошлом году профилактические медицинские осмотры прошли около 400 тыс. жителей Казани. План по диспансеризации взрослого населения был выполнен на 87%.

Что касается осмотров детей, то здесь план был выполнен полностью. Среди патологий у детей лидируют заболевания органов дыхания, пищеварения, заболевания глаз, костно-мышечной системы.

«В 2025 году в Казани промышленную диспансеризацию прошли почти 80 тысяч работников предприятий – это на 27% больше, чем в 2024 году. На второй этап диспансеризации направлено 4,7 тыс. человек, что позволило своевременно выявить заболевания и факторы риска. Благодаря системной работе удалось снизить на 6% количество лиц, не проходивших диспансеризацию более двух лет», – сказал Ахмадиев.

В 2025 году укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом в Казани выросла на 2,5%. При этом, проблема нехватки специалистов все же сохраняется.

«Наибольший дефицит врачебных кадров отмечается в клинической больнице №2, клинике медицинского университета, детской поликлинике №4, городских больницах №2 и №12, а также в детской больнице №7», – добавил Ахмадиев.

Для решения кадрового вопроса активно реализуются меры поддержки медицинских работников. Кроме того, недавно был создан Республиканский медицинский кадровый центр Минздрава Татарстана.

За последние 10 лет население Казани выросло на 7%. Система первичной медико-санитарной помощи не успевает за ростом города.

«По состоянию на 2025 год в городе функционируют 541 терапевтический участок и 303 педиатрических участка. С учетом нормативов дефицит участков составляет 61 и 66 соответственно. Это одна большая поликлиника для взрослых и 2 детские поликлиники», – заметил глава Горздрава Казани.

Министр здравоохранения РТ Альмир Абашев отдельно отметил работу скорой помощи. Казанская агломерация растет, а значит объем работы казанской скорой медицинской помощи растет и затронет близлежащие районы. По словам министра, нагрузка велика из-за разницы между зарегистрированным и фактическим населением.

«В этом году мы работаем над развитием информационных панелей, которые отражают активность каждого медработника в части медицинской профилактики и Казань – это полигон для внедрения цифровых решений. Мы должны охватить 1,5 млн человек профилактическими мероприятиями во всей республике. Это колоссальные цифры, которые требуют качественного выполнения работы. Нужно структурировать работу, чтобы массово обеспечить контакты с населением», – подчеркнул Абашев.

Абашев отметил работу акушеров-гинекологов. По его словам, специалисты смогли включиться в сеть наблюдения за всеми беременными. Показатель этой работы – отсутствие смертей рожениц и снижение младенческой смертности. Казань сегодня показывает одни из лучших показателей в заботе о здоровье матери и ребенка, уверен министр.

«Не умаляя заслуг других городов, скажу, что здравоохранение Казани – флагман республиканского. В городе наибольшая концентрация высокотехнологичных центров. Держать во взаимосвязи работу всех медорганизаций – большая задача. Прошу вас работать так, чтобы в 2026 году здравоохранение Казани сохранило лидирующие позиции. Для этого потребуется труд каждого из нас, ежедневный, неустанный», – сказал Альмир Абашев.

Среди намеченных Горздравом Казани задач на 2026 год: