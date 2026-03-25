В прошлом году штат медицинских работников Казани увеличился на 2,5%

В 2025 году укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом в Казани выросла на 2,5%. Об этом на итоговом медицинском совете Управления здравоохранения по Казани сообщил его руководитель Ильназ Ахмадиев.

При этом проблема нехватки специалистов все же сохраняется.

«Наибольший дефицит врачебных кадров отмечается в клинической больнице №2, клинике медицинского университета, детской поликлинике №4, городских больницах №2 и №12, а также в детской больнице №7», – добавил Ахмадиев.

Для решения кадрового вопроса активно реализуются меры поддержки медицинских работников. Кроме того, недавно был создан Республиканский медицинский кадровый центр Минздрава Татарстана.