Общество 25 марта 2026 11:22

В прошлом году штат медицинских работников Казани увеличился на 2,5%

В 2025 году укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом в Казани выросла на 2,5%. Об этом на итоговом медицинском совете Управления здравоохранения по Казани сообщил его руководитель Ильназ Ахмадиев.

При этом проблема нехватки специалистов все же сохраняется.

«Наибольший дефицит врачебных кадров отмечается в клинической больнице №2, клинике медицинского университета, детской поликлинике №4, городских больницах №2 и №12, а также в детской больнице №7», – добавил Ахмадиев.

Для решения кадрового вопроса активно реализуются меры поддержки медицинских работников. Кроме того, недавно был создан Республиканский медицинский кадровый центр Минздрава Татарстана.

