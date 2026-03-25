Общество 25 марта 2026 10:51

В Казани впервые после пандемии COVID-19 начался естественный прирост населения

В Казани впервые за постковидный период отмечен естественный прирост населения. Об этом на итоговом медицинском совете Управления здравоохранения по Казани сообщил его руководитель Ильназ Ахмадиев.

«Для своевременного выявления заболеваний репродуктивной сферы среди подростков проводятся профилактические осмотры девочек и мальчиков 15-17 лет. В 2025 году при профилактических осмотрах у 7% девушек 15-17 лет выявлены заболевания половой сферы. У 3% школьников 15-17 лет диагностируются отклонения», – рассказал Ахмадиев.

Также в прошлом году в Казани показатель смертности снизился на 2% по сравнению с 2024 годом.

