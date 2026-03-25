Общество 25 марта 2026 11:00

В прошлом году промышленную диспансеризацию прошли 80 тысяч казанцев

В 2025 году в Казани промышленную диспансеризацию прошли почти 80 тысяч работников предприятий – это на 27% больше, чем в 2024 году. Об этом на итоговом медицинском совете Управления здравоохранения по Казани сообщил его руководитель Ильназ Ахмадиев.

«На второй этап диспансеризации направлено 4,7 тыс. человек, что позволило своевременно выявить заболевания и факторы риска. Благодаря системной работе удалось снизить на 6% количество лиц, не проходивших диспансеризацию более двух лет», – сказал Ахмадиев.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в прошлом году диспансеризацию и профилактические осмотры в Татарстане прошли 1 463 809 человек. В процессе профилактических мероприятий было выявлено 126 тысяч новых случаев заболеваний.

#диспансеризация #горздрав #татарстанские врачи
