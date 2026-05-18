Культура 18 мая 2026 18:09

Горнышева подтвердила, что Казанский ТЮЗ вернется в родное здание в этом году

Казанский ТЮЗ в 2024 году перед началом реконструкции
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанский театр юного зрителя вернется в родное здание в этом году. Об этом сообщила директор ТЮЗа Айгуль Горнышева на пресс-конференции в Доме актера имени Марселя Салимжанова, говоря об участии театра в марафоне «Сцена без границ».

«Мы играем не только на основной сцене. В своем родном здании, в которое мы в этом году вернемся, мы играли и в фойе, и на лестнице, и под лестницей», – подчеркнула Айгуль Горнышева.

Капитальный ремонт родного здания Казанского ТЮЗа на улице Островского начался летом 2024 года. В прошлом году театральное здание рассчитывали открыть только в 2027-м, однако недавно появилась информация, что оно будет открыто уже к лету 2026-го.

