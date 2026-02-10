На реконструкцию ТЮЗа в Казани направят более 665 млн рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На реконструкцию зданий Театра юного зрителя, расположенных на улице Островского, 10 и 12, направят 665,7 млн рублей. Информация о соответствующем тендере размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком проекта выступает Главстрой Республики Татарстан. Финансирование предусмотрено за счет бюджета республики.

Завершить реконструкцию планируется к 18 января 2027 года.

Проект включает земляные работы, устройство фундаментов, возведение наружных ограждающих конструкций, монтаж кровли и фасадные работы. Также предусмотрены внутренние отделочные работы и обустройство инженерных систем – санитарно-технических, электротехнических и трубопроводных.