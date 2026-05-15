В Казани назвали сроки завершения реконструкции ТЮЗа

В Казани реконструкцию Казанского театра юного зрителя планируют завершить в мае 2026 года. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил первый заместитель начальника Инспекции государственного строительного надзора Республики Татарстан Ильфарт Сафиуллин.

Речь идет о первом и втором этапах реконструкции здания театра. Заказчиком объекта выступает сам Казанский ТЮЗ.

Кроме того, в Татарстане продолжается строительство и реконструкция еще ряда крупных социальных, спортивных и инфраструктурных объектов. В их числе – терминал № 3 международного аэропорта «Казань», ввод которого намечен на четвертый квартал 2026 года.

Также в республике строятся многофункциональные центры в Агрызе, Буинске и Мензелинске, Центр фигурного катания – школа Алины Загитовой, Центр стрельбы из лука, а также несколько крытых ледовых катков.

Отдельное внимание уделяется объектам культурного наследия. В Казани продолжаются реставрационные работы в здании Восточного клуба и на территории Богородского монастыря, а также работы в Церкви Николы Тульского.