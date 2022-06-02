Казанской школе №42 присвоено имя погибшего на Украине Героя России Дамира Гилемханова

Фото: архив «Татар-информ», Салават Камалетдинов

Средней общеобразовательной школе №42 Приволжского района Казани присвоено имя погибшего во время специальной военной операции на Украине Героя России Дамира Гилемханова. Соответствующее постановление подписал руководитель исполкома столицы Татарстана Рустем Гафаров.

При этом в постановлении, опубликованном в очередном Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани, отмечается, что переименование производится «в целях увековечения памяти Героя России», а также «принимая во внимание» обращение директора школы.

Дамир Гилемханов родился в 1999 году в Казани, учился в 42-й школе. В 2015 году после окончания 9-го класса поступил в колледж, где обучался по специальности «монтаж и эксплуатация сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции». В 2019-м был призван на срочную военную службу, после окончания которой перешел на контракт.

По информации Министерства обороны РФ, ефрейтор Дамир Гилемханов был механиком-водителем танка Т-72Б1. Седьмого марта его боевая машина в составе группы участвовала в штурме укрепрайона, расположенного около города Золотое Северодонецкого района.

В военном ведомстве рассказали, что сначала танк уничтожил долговременную огневую точку, но затем его подожгли «коктейлем Молотова». Экипажу удалось потушить пламя, после чего ему пришлось вступить в бой с пятью украинскими танками. В Минобороны заявили, что российскому танку удалось уничтожить четыре из них, однако потом боевая машина была подбита. Дамир Гилемханов погиб.

Указом Президента России Владимира Путина Дамир Гилемханов посмертно удостоен звания Героя России. Его похоронили 15 апреля на казанском кладбище «Курган». Выразить соболезнования семье погибшего ефрейтора приехал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Позднее в честь военного на фасаде одного из домов столицы республики нарисовали мурал.