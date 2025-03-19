«Голубой платочек надежды»: как волонтеры Альметьевского района помогают бойцам СВО

Фото предоставлено Антоном Николаевым

Голубой платочек – символ верности тем, кто сейчас на фронте. Его повязывают на шею волонтеры из села Калейкино Альметьевского района, которые уже три года занимаются отправкой гуманитарной помощи бойцам. С начала СВО их группа «Каляем» отправила семь партий грузов: окопные свечи, маскировочные сети, травяные чаи и многое другое.

«Эта маскировочная сеть станет четырнадцатой в новой партии помощи, которая на днях отправится на передовую, – рассказывает заведующая Калейкинским Домом культуры Кристина Кузнецова. – За это время мы отправили более 600 свечей различного объема, около 30 маскировочных сетей, огромное количество носков – их вязало буквально все село. Кроме того, бойцы получили термобелье, конфеты, чай, продукты. Весь гуманитарный груз передается через штабы в Альметьевске».

Фото предоставлено Антоном Николаевым

Волонтер Гулина Андреева лично доставляет гуманитарку из села в городские штабы. Для нее помощь фронту – это не просто дело, а личная миссия.

«Я настолько глубоко поняла изнутри, как это важно – поддерживать наших ребят, – говорит она. – Запросы поступают часто, и мы стараемся по мере возможностей их выполнять».

Гулина показывает доску почета с фото мобилизованных земляков. Среди них есть и ее муж, который ушел на фронт в мае 2024 года.

«Все молодые, у всех семьи, дети. Мы ждём их и верим, что они вернутся», – говорит женщина.

Фото предоставлено Антоном Николаевым

Группа волонтеров «Каляем» носит свой личный символ – голубой платочек. Это знак верности и ожидания, подтверждение того, что их поддержка не ослабеет.

Волонтерское движение объединяет не только взрослых, но и детей. Школьники и даже дошколята вносят свой вклад в общее дело. Они заготавливают свечи, фасуют чаи, раскладывают гуманитарные наборы.

«Здесь ученики Калейкинской средней школы готовят свечи: подготавливают фитиль, заливают воск. Спасибо им за такую помощь, – говорит Венера Шумина, волонтер. – А пенсионеры и жители села собирают травы, сушат, перемешивают листья смородины, малины, мяты. Такие сборы согревают в холодную погоду и укрепляют иммунитет».

Фото предоставлено Антоном Николаевым

Работа в штабе кипит – около 20 волонтеров каждый день трудятся, создавая тепло и заботу для бойцов. А помогает им в этом хорошее настроение и народные песни, которые звучат в процессе работы.

«Мы ждем вас с победой, будьте здоровы!» – передают они своим защитникам.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Антоном Николаевым

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Антоном Николаевым