Голикова исполнила новогоднюю мечту 4-летнего Максима Крылова побывать в пожарной части

Вице-премьер России Татьяна Голикова присоединилась к всероссийской акции и исполнила новогоднюю мечту 4-летнего Максима Крылова из Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

В начале декабря на Международном форуме добровольцев Голикова сняла с «Елки желаний» открытку Максима Крылова — мальчик хотел побывать в пожарной части и прокатиться на пожарном автомобиле.

Накануне вице-премьер пригласила семью мальчика в Дом Правительства, где провела небольшую экскурсию для них, поздравила с наступающим Новым годом и вручила подарки. Максим смог познакомиться с замглавы МЧС Андреем Гуровичем.

«Это дядя Андрей, завтра он будет катать вас на пожарной машине, потому что он представляет Министерство по чрезвычайным ситуациям, где и находятся все пожарные машины России», — сказала во время знакомства Голикова.

На следующий день Максим в сопровождении родных отправился в четвертую пожарно-спасательную часть в Москве, где смог стать настоящим пожарным на один день.

Ранее в благотворительной акции принял участие и Президент России Владимир Путин. Он помог 13-летней Татьяной Троценко из Ставропольского края побывать на балете «Лебединое озеро» в Мариинском театре, а для юного жителя Бурятии с диагнозом «дистрофия Дюшенна» Оскара организовал индивидуальную экскурсию в пожарную часть. Также глава государства помог решить проблему с жильем семье 14-летнего Марка из Подмосковья, который мечтал о гитаре.