Голикова анонсировала переходный период для введения QR-кодов до 1 февраля

Жителям России необходимо дать время для вакцинации от коронавируса Covid-19. Поэтому Правительство страны в своем законопроекте и предложило установить переходный период до 1 февраля будущего года, после которого нормы о QR-кодах заработают полностью. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

«Понимая, что нашим гражданам нужно дать необходимое время, для того чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период <…>», — подчеркнула Голикова.

Законопроект о QR-кодах, внесенный Правительством в Госдуму, предполагает, что до 1 февраля 2022 года места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли можно будет посещать и с отрицательным ПЦР-тестом.

«После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом», — сказано в сообщении пресс-службы Правительства.

При этом пассажирам железнодорожного и авиационного транспорта при междугородных и международных перевозках предъявлять отрицательные ПЦР-тесты вместо QR-кодов можно будет «до даты, которую своим нормативным актом установит Правительство».

В России продолжается активная прививочная кампания. Глава государства Владимир Путин ранее неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса.