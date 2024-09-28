Годовой план по строительству жилья выполнен в Татарстане на 92%

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По состоянию на 28 сентября в Татарстане программа по вводу жилья выполнена на 92%. Введено 2 млн 885 тыс. кв. метров из запланированных 3 млн 150 тыс. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на традиционном совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Раис Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам докладчика, по линии коммерческого строительства в Татарстане сдано 47% от запланированного объема — это 110 многоквартирных домов суммарной площадью 698 тыс. кв. метров.

В свою очередь годовой план по социальной ипотеке выполнен на 78%. Из 56 домов, которые необходимо возвести в этом году, сдано 29 общей площадью 126 тыс. кв. метров.

План строительства индивидуальных жилых домов перевыполнен на 136% (полностью выполнен он был еще в начале июня). Возведено 15 262 таких дома площадью 2 млн 60 тыс. кв. метров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов поручил при строительстве жилья развивать социальную инфраструктуру.