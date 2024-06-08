В Татарстане полностью выполнили план по строительству индивидуальных домов

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План по строительству индивидуальных жилых домов в Татарстане выполнен полностью, общая реализация программы по строительству жилья достигает 70%. Об этом на совещании в Доме Правительства республики рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Провел традиционное совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами региона Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Из слов главы Минстроя следует, что в целом по состоянию на 7 июня программа по вводу жилья выполнена на 70%. Введено 2 млн 187 тыс. кв. метров из запланированных 3 млн 150 тыс.

«По линии коммерческого строительства сдано 29% от запланированного объема. Это 76 многоквартирных домов суммарной площадью 432 тыс. кв. метров», — проинформировал докладчик участников совещания.

В свою очередь годовой план по социальной ипотеке выполнен на 65%. Из 56 домов, которые следует построить в текущем году, сдано 25 общей площадью 105 тыс. кв. метров.

«И по линии индивидуального жилищного строительства на сегодняшний день годовой план выполнен. Сдано 12 228 домов площадью 1 млн 650 тыс. кв. метров <...>», — добавил министр.

Upd. (11.07): Вместе с тем в Татарстане продолжается обеспечение жильем отдельных категорий граждан. В частности, заключены контракты на приобретение 39 жилых помещений для детей-сирот за счет софинансирования из федерального бюджета.

Из 84 молодых семей, включенных в программу текущего года, 37 уже приобрели жилье, а остальные продолжают заниматься подбором квартир.

При этом из 28 многодетных семей, имеющих пятерых и более детей, пока реализовала сертификат только одна. Для остальных Госжилфонд ведет работу по подбору жилых помещений.

Среди вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и ликвидаторов Чернобыльской аварии приобрели подходящее жилье четыре получателя из пяти.