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Минниханов поручил держать на контроле вопрос обеспечения жильем детей-сирот
Раис РТ Рустам Минниханов поручил держать на постоянном контроле вопрос обеспечения жильем детей-сирот. Данную тему подняли на совещании в Доме правительства Республики Татарстан.
По словам министра строительства Татарстана Марата Айзатуллина, чтобы обеспечить жильем детей, оставшихся без родителей, в республике заключили 4 госконтракта на приобретение 521 помещения в 23 муниципальных образованиях.
Этот вопрос, как отметил в ответ Минниханов, нужно держать на постоянном контроле.
Глава Минстроя РТ также сообщил, что уже 83 молодые семьи из 84-х использовали средства субсидии на жилье. Для оставшееся семьи продолжается подбор квартиры на рынке жилья, заверил Айзатуллин.
Также 21 многодетная семья с 5 и более детьми воспользовались сертификатом. По остальным семьям, получившим сертификаты, в настоящее время Госжилфондом ведется работа по подбору жилых помещений.
Ранее Минниханов заявлял, что в республике комфортно жить, трудиться, создавать семьи и растить детей.
«Мы твердо стоим на защите наших традиционных ценностей», — отметил руководитель республики в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана.
Раис РТ подчеркивал, что нужно сохранить это наследие для будущих поколений. Минниханов также обратил внимание на поддержку руководства страны и лично Президента России Владимира Путина.
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