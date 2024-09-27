Минниханов поручил при строительстве жилья развивать социальную инфраструктуру

Крайне важно, чтобы проводимая работа в рамках республиканских программ и нацпроектов в Татарстане велась в комплексе. Строительство жилья, социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры должны быть синхронизированы. Об этом сообщил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с посланием Государственному Совету РТ.

«Это – первостепенная задача Института пространственного планирования. В рамках подготовки мастер-плана по Казанской агломерации необходимо проработать вопрос привлечения федеральной поддержки на крупные республиканские проекты – «Лаишевский узел» и «Большой Зеленодольск», - сказал он.

Кроме того, в части жилищного строительства Правительству необходимо в рамках работы комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению «Инфраструктура для жизни» проработать совместно с федеральным Правительством вопрос демпфирования рисков при строительстве с применением эскроу-счетов, добавил Минниханов.