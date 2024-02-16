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Экономика 16 февраля 2024 16:34

Центробанк: Инфляция в России начала замедляться, пик прошел осенью

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В России начала замедляться инфляция, пик текущего роста цен прошел осенью. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на председателя Банка России Эльвиру Набиуллину.

«Сформировались жесткие денежно-кредитные условия, под их влиянием сберегательная активность усиливается, а кредитная постепенно охлаждается, – пояснила глава ЦБ. – В результате темпы роста цен начали замедляться».

По ее словам, ослабление инфляционных тенденций прежде всего связано с ужесточением денежно-кредитной политики.

Ранее Набиуллина допустила, что ключевая ставка может снизиться во второй половине 2024 года.

#центробанк #Эльвира Набиуллина
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