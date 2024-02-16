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Центробанк: Инфляция в России начала замедляться, пик прошел осенью
В России начала замедляться инфляция, пик текущего роста цен прошел осенью. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на председателя Банка России Эльвиру Набиуллину.
«Сформировались жесткие денежно-кредитные условия, под их влиянием сберегательная активность усиливается, а кредитная постепенно охлаждается, – пояснила глава ЦБ. – В результате темпы роста цен начали замедляться».
По ее словам, ослабление инфляционных тенденций прежде всего связано с ужесточением денежно-кредитной политики.
Ранее Набиуллина допустила, что ключевая ставка может снизиться во второй половине 2024 года.
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