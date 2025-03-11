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СВО 11 марта 2025 11:59

«Глоток свежего воздуха»: как весточки с малой родины греют душу бойцов

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«Глоток свежего воздуха»: как весточки с малой родины греют душу бойцов
Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

Ютазинский район Татарстана вновь отправил шефскую помощь на передовую. В преддверии Дня защитника Отечества жители объединились, чтобы собрать очередную партию помощи для земляков, участвующих в специальной военной операции.

Посылки передали сельские поселения, предприятия, школы и просто неравнодушные люди. В коробках – все самое необходимое: оборудование, теплые вещи, продукты. Но особое место среди отправлений заняли подарки к 23 Февраля, детские письма с пожеланиями и свежий выпуск районной газеты «Ютазинская новь».

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

Как рассказала координатор сбора Роза Шайхелгалеева, участие приняли все десять сельских поселений, родные и близкие бойцов, жители поселка. Уруссинская гимназия собрала сразу 30 посылок. На средства администрации района и Ютазинского элеватора закупили два бензогенератора, три бензопилы, мотоцикл, стройматериалы и газовые баллоны.

Груз сопровождал заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Сергей Рузанов.

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

Недавно в редакцию газеты пришло письмо. К нему была приложена фотография – боец из села Байряка держит в руках свежий выпуск «Ютазинской нови».

«Спасибо за весточку из дома, – написал солдат. – Газета – как глоток свежего воздуха. Узнал, что в Ютазе работает передвижной реабилитационный центр, ремонтируют РДК, у участника СВО дочь родилась. Вроде бы мелочи, а душу греют. Понимаешь, что есть за что бороться».

Этот снимок – живое подтверждение того, что тыл и фронт едины. Для бойцов «Ютазинская новь» – не просто газета, это связь с родным домом и с мирной жизнью.

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Юлии Давлетбаевой.

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