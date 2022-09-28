Главы Запорожской области и ЛНР лично обратились к Путину по вопросу присоединения

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и руководитель пророссийской администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой принять их регионы в состав РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уважаемый, Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам от имени народа Луганщины! С учетом одобрения населением республики решения на референдуме прошу вас рассмотреть вопрос о вхождении Луганской народной республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации», — сказано в тексте обращения Пасечника.

Сальдо в своем Telegram-канале также опубликовал официальное предложение российскому лидеру присоединить Херсонскую область к РФ в качестве нового субъекта,

«Наши жители сделали свой исторический выбор и решили стать частью многонационального народа Российской Федерации, в котором все люди равны друг перед другом и перед законом», — заявил он.

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также на занятой Вооруженными силами РФ части территории Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября прошли референдумы о вхождении в состав России.

Ранее лидеры стран Запада заявили, что никогда не признают результаты этих плебисцитов. Кроме того, обсуждается ужесточение санкций против России в качестве ответной меры на проведение референдумов.