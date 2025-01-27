Министры иностранных дел входящих в Европейский Союз стран согласовали продление санкций против России еще на шесть месяцев. Об этом в социальной сети X (прежде Twitter) сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Последнее время продление санкций находилось под угрозой из-за позиции властей Венгрии. Руководство этой центральноевропейской страны требовало от властей ЕС предоставления гарантий энергетической безопасности.

«Еврокомиссия взяла на себя обязательства по защите поставок природного газа и нефтепроводов, ведущих в государства-члены Евросоюза», — прокомментировал ситуацию министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая в РФ признана экстремистской организацией и запрещена).

Для продления санкций Евросоюза требуется, чтобы этот шаг был одобрен всеми 27 странами — членами сообщества.