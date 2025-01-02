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Bloomberg: В Европе цены на газ достигли максимума с октября 2023 года
В Европе стоимость природного газа в ходе торгов выросла до максимального с октября 2023 года уровня. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В моменте стоимость газа доходила до 50 евро за мегаватт-час (то есть до 540 долларов за 1 тыс. куб. метров). Топливо выросло в цене на фоне прекращения поставок российского газа через Украину.
Повлияла на ситуацию со стоимостью газа и приостановка работы завода СПГ в норвежском Хаммерфесте. Он прекратил производство до 9 января из-за отказа компрессора, сообщил сетевой оператор Gassco AS.
В условиях прекращения транзита газа из России через Украину «любые перебои на глобальных экспортных заводах СПГ могут привести к ценовой нестабильности», констатирует агентство.
С 1 января 2025 года Россия прекратила транзит газа через Украину. Причиной стало истечение срока договора российского «Газпрома» с украинским «Нафтогазом». Пока наиболее сильно остановка поставок ударила по Приднестровью, где прекратили работу почти все промышленные предприятия.
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