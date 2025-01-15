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Bloomberg: Евросоюз планирует отказаться от СПГ и алюминия из России
В рамках нового, 16-го пакета санкций против России Европейский Союз рассматривает возможность введения запрета на импорт алюминия и постепенного отказа от поставок сжиженного природного газа. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.
При этом временные рамки и масштабы ограничительных мер в отношении импорта алюминия из РФ еще не определены, а их ввод может быть поэтапным.
В свою очередь ограничения на поставки СПГ могут быть введены как в формате санкций, так и в формате дорожной карты. Не исключена возможность и совмещения двух этих вариантов.
По оценке некоторых собеседников издания, санкции против трубопроводного газа нецелесообразны, так как некоторые государства — члены ЕС (например, Венгрия и Словакия) еще полагаются на газ, поставляемый ПАО «Газпром».
По мнению европейских чиновников, отказ от поставок СПГ легче осуществить, так как Испания, Бельгия и Франция, на которые приходится наибольшая доля импорта, вряд ли будут блокировать санкции.
Кроме того, в Евросоюзе обсуждают введение санкций против десятков танкеров, перевозящих российскую нефть, и дальнейшее ужесточение экспортного контроля за товарами, используемыми в военных целях. Помимо этого, еще ряд банков предполагается отключить от международной платежной системы SWIFT.
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