Заявки на прокачку российского газа через Украину упали до нуля

Заявки на прокачку российского газа через Украину 1 января 2025 года оказались нулевыми, следует из данных, опубликованных на сайте Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ). Это оставляет всё меньше шансов на достижение договоренностей о продолжении транзита до Нового года, сообщает ТАСС.

Номинации на транспортировку газа через газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области на 1 января снизились до нуля. При этом поставки через ГИС «Сохрановка» были прекращены еще в 2022 году по инициативе украинской стороны, которая сослалась на форс-мажор.

Нулевыми оказались и номинации по транспортировке газа из Украины в Словакию и Молдову. Позднее на сайте ОГТСУ будут опубликованы обновленные финальные заявки.

Договор о транзите российского газа через украинскую территорию прекратит свое действие утром 1 января 2025 года, он предусматривает прокачку 40 млрд куб. метров голубого топлива ежегодно.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что нового контракта на транзит российского газа через Украину уже точно не будет, поскольку перезаключить его за несколько дней до Нового года не удастся. Власти Украины также анонсировали намерение прекратить транспортировку газа из России в 8.00 по московскому времени 1 января.

Вместе с тем украинская сторона сообщала о готовности возобновить поставки по запросу Европейской комиссии, если речь пойдет не о российском газе, а Президент России допускал вариант заключения контрактов на поставку через контрагентов из Турции, Венгрии, Словакии или Азербайджана.