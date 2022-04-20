Главный психиатр Москвы: Бессонница может проявиться после перенесенного коронавируса

Психологические проблемы, включая бессонницу, могут проявиться даже через несколько месяцев после перенесенного коронавируса Covid-19. Об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр Департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк, передает РИА Новости.

«Есть некоторая часть пациентов, которые, переболев коронавирусом, только через некоторое время, иногда несколько месяцев, начали наблюдать у себя излишнюю тревожность, признаки расстройства личности, непроходящее состояние стресса, депрессивное расстройство, нарушения сна, снижение трудоспособности, ухудшение памяти и так далее», — пояснил специалист.

По словам психиатра, такие расстройства наиболее характерны для тех пациентов, которые были госпитализированы, то есть болели в более тяжелой форме. Но и после легко перенесенного заболевания последствия для психики не так уж редки, уточнил он.

Недавно Роспотребнадзор предупредил, что пандемия SARS-CoV-2 в России еще не закончилась. Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики продолжить ревакцинацию от коронавируса.

Ранее врачи ДРКБ рассказали «Татар-информу» о постковидных осложнениях у детей.