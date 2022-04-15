Президент Татарстана призвал продолжить ревакцинацию от коронавируса

Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ напомнил о необходимости продолжить ревакцинацию против коронавируса Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«За последнюю неделю уровень заболеваемости в республике снизился на 3,5%. Для формирования устойчивого коллективного иммунитета необходимо продолжить вакцинацию вторым компонентом, а также ревакцинацию», — подчеркнул Президент РТ.

Кроме того, Минниханов обратил внимание на то, что в школах следует обеспечить строгое соблюдение противоэпидемиологических требований. В Татарстане, добавил он, каждый день заболевают коронавирусом около 250 человек.

Сегодня Минздрав РТ проинформировал о 249 зарегистрированных случаях заражения Covid-19 и пяти выявленных смертях от этого заболевания, о чем сообщал «Татар-информ».

За весь период пандемии в Татарстане было официально объявлено о 141 123 случаях коронавируса и 1934 умерших от него. При этом из сведений Росстата следует, что разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от коронавируса SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве регионов России, в том числе и в республике.

Согласно данным за 12 апреля, вакцинированы в общей сложности 2 509 734 татарстанца. Обеими дозами привиты 1 926 123 человека. Бустерные дозы вакцины получили 288 845 жителей республики.