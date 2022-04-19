Роспотребнадзор: Пандемия коронавируса в РФ еще не закончилась

Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом в России, говорить об окончании пандемии пока рано. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.

«Несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, говорить о завершении пандемии не приходится», — отметили в ведомстве.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что коронавирус все еще остается угрозой для жизни. Особенно это касается граждан, которые входят в группы риска: пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.

По данным санитарного ведомства, среди подтвержденных случаев коронавируса в России сейчас 97,5% приходится на «омикрон», 0,5% — на «дельту» и 2% — на прочие варианты патогена, которые не являются доминирующими.

Отмечается, что всем руководителям управлений Роспотребнадзора по регионам России поручено совместно с властями субъектов РФ держать на контроле ситуацию по противодействию коронавирусу и принимать необходимые меры, если эпидемиологическая обстановка начнет вновь ухудшаться.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко спрогнозировал новую волну коронавирусной инфекции в конце мая, о чем сообщал «Татар-информ».