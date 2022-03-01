«Страдают легкие, сердце, кишечник»: врачи ДРКБ о постковидных осложнениях у детей

Почти половина переболевших коронавирусной инфекцией детей и подростков, констатируют татарстанские врачи со ссылкой на исследования зарубежных коллег, испытывают на себе ее последствия. Как организм ребенка ведет себя в постковидный период, ИА «Татар-информ» рассказала заведующая изоляционно-диагностическим отделением ДРКБ Лилия Зиятдинова.

Почти половина переболевших коронавирусной инфекцией детей и подростков испытывают на себе ее последствия

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Постковидный синдром у детей поражает желудочно-кишечный тракт

Несмотря на то что коронавирусная инфекция у детей и подростков обычно протекает в более легкой форме, чем у взрослых, врачи отмечают, что она может вызывать у маленьких пациентов так называемый постковидный синдром.

«Состояние под названием ''затяжной Covid-19”, или постковидный синдром, – это общий термин, который охватывает физические и психические последствия, с которыми некоторые пациенты сталкиваются через четыре недели и более после заболевания коронавирусом. Исследование с участием 129 детей в Италии показало, что 42,6% детей испытали хотя бы один из симптомов более чем через 60 дней после заражения Covid. Наконец, по оценке Управления национальной статистики Великобритании, 12,9% детей в возрасте 2-11 лет и 14,5% подростков в возрасте 12-16 лет все еще имели симптомы через 5 недель после заражения коронавирусной инфекцией», – рассказала заведующая изоляционно-диагностическим отделением ДРКБ Лилия Зиятдинова.

Постковидный синдром, объясняют врачи, у детей часто вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Лилия Зиятдинова: «Исследование с участием 129 детей в Италии показало, что 42,6% детей испытали хотя бы один из симптомов более чем через 60 дней после заражения Covid» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Постковидный синдром у детей, как и сам вирус, чаще всего не поражает бронхолегочную систему. Очень часто дети после болезни обращаются с разжижением стула, воспалительной реакцией кишки и другими проблемами ЖКТ. Взрослые обычно путают подобные проявления с обычным энтеровирусом», – рассказала врач-педиатр.

После Covid у детей может развиться мультивоспалительный синдром

После заболевания коронавирусной инфекцией у детей или подростков может развиться мультивоспалительный синдром – Mis-C. Это, объясняют врачи, новое заболевание, которое начали регистрировать в период пандемии.

«Это сильная иммунная реакция на Covid или постковидные осложнения, имеющая сходство с синдромом Кавасаки. У части детей это осложнение может случиться спустя три-четыре недели после болезни. Характеризуется высокой температурой, воспалением в крови, поражением многих органов, даже септическим состоянием», – рассказала Лилия Зиятдинова.

Синдром Mis-C может вызывать сердечно-сосудистые проблемы: формируются нарушения ритма сердца, есть риск образования аневризмы аорты.

После заболевания коронавирусной инфекцией у детей или подростков может развиться мультивоспалительный синдром – Mis-C Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Болезнь может дать осложнения на легкие и сердце

При «длительном ковиде» у детей может возникнуть боль в груди, кашель и одышка, вызванная физической нагрузкой. Время восстановления организма в этом случае, говорят врачи, зависит от исходного состояния здоровья и тяжести заболевания. Некоторые из этих симптомов «затяжного ковида» могут длиться три месяца и более.

«Одним из наиболее важных аспектов является потенциальный риск поражения сердца, который может быть частью начального проявления болезни. Общие симптомы миокардита могут включать боль в груди и одышку, а также аритмию и утомляемость. В более тяжелых случаях миокардит может привести к сердечной недостаточности, сердечному приступу, инсульту или внезапной остановке сердца», – объяснила врач-педиатр.

После Covid подростки чувствуют хроническую усталость

Постковидный синдром, констатируют медики, у детей часто проявляется в виде хронической усталости.

«Фиксируются проблемы с колебанием артериального давления, ортостатическая гипотензия с пресинкопальными состояниями, нарушения мочеиспускания, вкуса, обоняния и колебания температуры тела до субфебрильных цифр», – объяснила врач-педиатр.

По наблюдениям врачей у взрослых, переболевших Covid, возникает когнитивная дисфункция или усталость, которая характеризуется так называемым мозговым туманом – появляются невнимательность, трудности с концентрацией или памятью. Те же жалобы могут появиться и у детей в постковидный период.

«Фиксируются проблемы с колебанием артериального давления, ортостатическая гипотензия с пресинкопальными состояниями, нарушения мочеиспускания, вкуса, обоняния» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Возникают проблемы с концентрацией внимания и памяти, бессонница или нарушения сна. Дети и подростки также могут жаловаться на невнимательность, снижение скорости чтения или обработки информации, необходимость повторения в обучении и т.д. Важно лечить любое поведение, которое может повлиять на когнитивное функционирование, включая получение достаточного количества сна в ночное время, поддержание постоянного графика ”сна-бодрствования” и устранение факторов стресса. Если когнитивные проблемы сохраняются, рекомендуется оценка психолога, чтобы определить основу этих симптомов и разработать соответствующий многопрофильный план лечения», – рассказала заведующая изоляционно-диагностическим отделением ДРКБ Лилия Зиятдинова.

Чтобы справиться с усталостью, советуют врачи, необходимо поддерживать распорядок дня и постепенно увеличивать физическую активность.

Как предупредить постковидный синдром?

Ребенок, у которого Covid протекал в легкой форме, отмечают врачи, меньше рискует получить впоследствии мультисистемный воспалительный синдром. Однако и у тех, кто перенес болезнь в тяжелой форме, не обязательно разовьются постковидные осложнения.

В то же время медики отмечают, что постковидный синдром у детей еще недостаточно изучен: скорее всего, он возникает из-за токсического воздействия вируса на организм. Постковидный синдром может поражать детей не только после тяжелого, но и легкого или даже бессимптомного течения коронавирусной инфекции.

«В группе риска – подростки 13-17 лет, дети с хроническими заболеваниями легких: бронхиальной астмой, хроническим обструктивным бронхитом; болезнями почек: хроническим гломерулонефритом, хроническим пиелонефритом, тубулопатией; с врожденными пороками сердца, сердечно-сосудистыми заболеваниями: вегето-сосудистой дистонией, эссенциальной артериальной гипертензией; дети с ожирением или избыточной массой тела, диабетом, онкологическими заболеваниями», – перечислила Лилия Зиятдинова.

«Важно вовремя обращаться к врачу при первых признаках ОРВИ, проводить тест на ковид, тщательно соблюдать назначения врача, при необходимости госпитализироваться в стационар» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Постковидный синдром бьет по детям с ослабленным иммунитетом – по тем, у кого иммунитет был снижен изначально. Это те, кто находится на иммуносупрессивной терапии, дети с аутоиммунными заболеваниями, дети с бронхолегочной патологией, недоношенные дети.

Врачи рекомендуют – чтобы предупредить постковидный синдром и не допустить развития осложнений, необходимо при появлении характерных симптомов обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

«Важно вовремя обращаться к врачу при первых признаках ОРВИ, проводить тест на ковид, тщательно соблюдать назначения врача, при необходимости госпитализироваться в стационар. При необходимости привлекать узких специалистов и диспансерное наблюдение», – рассказала Лилия Зиятдинова.

Однако лучшая профилактика осложнений – вакцинация, подчеркивают медики.

«Дети, которые еще пока не могут быть вакцинированы, получают определенную защиту, когда их родители и другие взрослые люди из их окружения вакцинируются. Взрослые также должны соблюдать другие меры предосторожности, такие как использование детьми масок и соблюдение социальной дистанции в условиях эпидемического неблагополучия», – напомнила врач-педиатр.

Все дети и подростки, у которых был диагностирован Covid, должны хотя бы один раз пройти контрольный врачебный осмотр у педиатра или терапевта в поликлинике. Из-за широкого спектра вторичных состояний после Covid необходим контроль остаточных симптомов, изучение развития новых симптомов и помощь ребенку в возвращении к активному образу жизни – школе, занятиям спортом.