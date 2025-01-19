«Специальность дефицитная»: после свадьбы боец из поселка Васильево ушел на СВО

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Сергею Сутягину с позывным Старый из поселка Васильево Зеленодольского района сейчас 28 лет. В зоне СВО он служит уже третий год, его профиль — инженерные войска.

Ранее боец занимался хоккеем с 11 лет, но однажды, получив травму, переключился на сноуборд. На «срочке» служил в саперной службе, поэтому, когда началось СВО, он пригодился в числе первых (саперов было мало). Причем на «Экспо» его привезли сразу после мобилизации. Интересно, что до этого Сергей также работал в дилерском центре — продавал УАЗы, и, попав в зону спецоперации, вновь встретился с хорошо знакомой техникой.

«Мобилизовали меня, можно сказать, сразу после медового месяца, — улыбается Сергей. — Сыграли свадьбу, уехали с женой Евгенией в романтическое путешествие. А когда только вернулся из отпуска, как раз объявили мобилизацию. Повестку не приносили, а я знаю, что моя специальность дефицитная, потому сам позвонил в военкомат, уточнил — и мне велели через два дня прибыть на призывной пункт».

Месяц солдаты обучались в Казани. Тогда еще было недопонимание — что же придется делать, но когда приехали на границу Луганской области, прожили около недели, сразу поняли: зона боевых действий настоящая.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Задачи были поставлены тогда простые, но ответственные: проверить местность на минирование, разместиться, закрепиться на позициях. Военные копали блиндажи, укрепления строили — пошла обычная военная жизнь.

«Сейчас служу в инженерно-саперной службе, занимаемся минированием, разминированием территорий, потом уходим на свои позиции в тылу», — рассказывает Старый.

Также боец рассказал про «привет из дома».

«Гуманитарки присылают много: письма, продукты — все делим поровну. Однажды получили посылку, в ней детские письма, в том числе — от одноклассницы моей племянницы, а потом и ее письмо нашли в соседней коробке, так было радостно, словно привет из дома», — поделился он.

Новый 2025 год военные встречали весело. Причем местные каналы отключили в два часа дня, поэтому бойцы пытались поймать обращение Президента РФ Владимира Путина в интернете.

«Минуту смотрим — десять ждем, пока подгрузится. У нас мало людей, дружно живем, и здесь, в отпуске, связываемся, и жены дружат, общаются, пока мы там. Мобильной связи на нашем направлении нет, только „тарелки“ — спутниковый интернет, пользоваться можно раз в неделю», – рассказывает Сутягин.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

«Мы расписались в августе 2022 года, вернулись из свадебного путешествия — и тут повестка. Был шок! — добавляет Евгения. — Когда вернулся в первый раз в отпуск, попал к теще на юбилей, даты отпуска совпали! Я наготовила вкусной еды, а он там привык к другой, и даже не осилил всего».

По ее словам, без мужчины дома тяжело.

«Было страшно, ожидала, какой он приедет. Приходит — делает дома ремонт, ведь у меня есть полгода, чтобы все сломать. Сложно без мужчины дома, переживаешь за него, самой вести хозяйство нелегко. Но если что-то сломается, например, по части ЖКО, приносишь справку о том, что муж на СВО — и через день-другой все чинят», — рассказала супруга.

В свою очередь, для Сергея главное «за ленточкой» – чувствовать поддержку своих родных.

«Главное на войне — чувствовать поддержку и любовь от близких, от жены, знать, что тебя ждут, — подытоживает Старый. — Хочется мира — чтобы друзья и братья, которые находятся там, вернулись домой целыми и невредимыми и продолжили жить здесь — работать, создавать семьи, растить детей. Верю, что так и будет!».

Фото предоставлено Юлией Озеровой

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.