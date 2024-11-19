«Главное — единство»: нижнекамцам вручили медали «За помощь фронту»

В Нижнекамске сегодня состоялось вручение медалей «За помощь фронту» нижнекамцам, которые внесли весомый вклад в организацию помощи участникам спецоперации, проходящим службу в 430-м мотострелковом полку. Среди награжденных меценаты, предприниматели и волонтеры — Айдар Метшин, Сергей Сергеев, Талгат Салахов, Евгений Елдашов, Игорь Филипов.

Награды вручил военнослужащий, которого направило командование 430-го полка. Церемония награждения состоялась при участии военного комиссара Нижнекамска и Нижнекамского района РТ Газинура Ситдикова и советника главы по патриотическому воспитанию Григория Китанова.

Талгат Салахов — самый молодой волонтер. Он не просто собирает посылки для солдат, но и лично принимает участие в доставке помощи на фронт. Волонтерскую деятельность начал еще будучи учащимся 11-го класса. Сейчас юноше 19 лет, на передовой он уже побывал десятки раз.

«Я считаю, что главное — единство, потому что при его помощи мы добьемся победы», — уверен Талгат Салахов.

«Мы все должны быть на одной волне с ребятами, кто на передовой, — своими делами, помыслами, мыслями. Чтобы они чувствовали поддержку за спиной, чтобы она придавала им сил», — убежден военный комиссар города Нижнекамска и Нижнекамского района Газинур Ситдиков.

Советник главы по патриотическому воспитанию Григорий Китанов заявил, что отцы и деды передали россиянам традицию как зеницу ока хранить Отечество. «И здесь мы должны быть едины, все нации, все народности — независимо от вероисповедания, национальности. Мы все — россияне», — обратился он к присутствующим.

Свою лепту в дело поддержки бойцов, участвующих в СВО, может внести каждый нижнекамец: присоединиться к плетению сетей и изготовлению окопных свечей, отправить продукты питания и одежду солдатам. Все желающие могут прийти в пункты сбора помощи. В Нижнекамске они расположены на проспекте Химиков, 72б, на улицах Студенческая, 9 и Южная, 5а, а также на улице Чистопольская, 54, корпус 3. Очередная отправка помощи запланирована на конец ноября этого года.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.