Главком ВСУ Залужный признал, что частичная мобилизация в РФ сработала

Объявленная в России частичная мобилизация сработала. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в интервью журналу The Economist.

«Российская мобилизация сработала», — подчеркнул украинский военачальник, добавив, что масштаб проблем при ее организации был преувеличен.

«Неправда, что <…> эти люди не будут сражаться. Они будут. <…>», — подытожил Залужный. Он также заметил, что украинская сторона ожидает нового российского наступления.

О проведении частичной мобилизации из-за специальной военной операции на Украине Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. О завершении частичной мобилизации власти официально сообщили 28 октября. По словам российского лидера, с учетом добровольцев на службу поступили 313 тыс. человек.

Указ о завершении частичной мобилизации при этом подписан не был, хотя Путин 31 октября подчеркнул, что «она завершена». Позднее в Кремле сообщили, что не видят необходимости в подписании такого документа, и призвали не верить слухам о новой волне мобилизации.