Кремль ответил на просьбу издать указ о завершении частичной мобилизации

В Кремле не видели обращение фракции «Яблоко» с просьбой к Президенту России Владимиру Путину издать указ о завершении частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Появится ли соответствующий указ, он уточнить не смог, посоветовав «уточнять детали» в Минобороны РФ.

«Честно говоря, я не видел, поэтому не могу ничего сказать по-прежнему. Я не видел, я не знаю, как оно поступило, как оно отправлялось», – цитирует Пескова РИА Новости. Вопросы о частичной мобилизации он в очередной раз переадресовал в Министерство обороны РФ.

«Поскольку, что называется, головное ведомство в этом вопросе – это Министерство обороны, лучше вот эти детали прояснять там», – отметил представитель Кремля.

Напомним, ранее Песков говорил, что указ Президента о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен, так как в этом вопросе уже «точка поставлена». По его словам, Минобороны разослало соответствующие телеграммы в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки повесток. На уточняющий вопрос о том, сохраняет ли в таком случае силу указ о начале частичной мобилизации от 21 сентября, он ответил, что данный указ выполнен.

Частичная мобилизация в России официально завершилась 28 октября – Минобороны отчиталось о выполнении задачи по призыву для службы в зоне СВО 300 тыс. резервистов.