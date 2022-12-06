Кремль прокомментировал вопросы о новой волне мобилизации в России

В сети распространяется большое количество сообщений о новой волне мобилизации в России, однако верить им не следует, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он призвал ориентироваться на официальную информацию от Министерства обороны РФ.

«Очень много провокационных сообщений публикуется. Нужно ориентироваться на информацию, которая поступает от Министерства обороны, от Президента. Что касается мобилизации, Президент все сказал», – цитирует РИА Новости Пескова.

На очередной вопрос о том, будет ли в России издан указ о завершении мобилизации, Песков ответил, что «никаких новаций» на этот счет нет.

Напомним, ранее депутаты от «Яблока» обратились с просьбой к Президенту России Владимиру Путину издать указ о завершении частичной мобилизации, однако Песков ответил, что просьбу не видели, а вопросы о мобилизации также переадресовал в Минобороны РФ.

Частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября. Для службы в зоне военной спецоперации планировалось призвать 300 тыс. резервистов, однако, как сообщил Путин, с учетом добровольцев за это время на службу поступили 313 тыс. человек.