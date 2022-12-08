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Ру Тат
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Политика
8 декабря 2022  13:24

Клишас увидел в отсутствии указа о конце мобилизации свидетельство силы слова Путина

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Отсутствие указа о завершении частичной мобилизации в России свидетельствует о силе слов Президента РФ Владимира Путина и доверии жителей страны к главе государства. Об этом заявил председатель Комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас в интервью газете «Ведомости».

«Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей. В качестве шутки представим, что указ выпущен, но Президент ни разу ничего об этом не сказал и уклоняется от ответа на вопрос, завершилась ли мобилизация», — заметил сенатор.

К тому же Клишас убежден, что «государство не может для каждой такой общественно значимой ситуации выпускать по документу», да и необходимости, на его взгляд, в этом нет.

«<…> с политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова Президента, у нас в стране нет. Президент является верховным главнокомандующим, и он объявил об окончании мобилизации», — подчеркнул член Совета Федерации.

Вместе с тем в ответ на вопрос журналиста, могут ли власти точно знать, что новая волна мобилизации не понадобится, Клишас заметил, что руководство страны не может этого знать. «Но если появится такая необходимость, для объявления новой волны мобилизации понадобится соответствующее решение президента, новый указ — ведь нынешняя мобилизация завершена», — добавил он.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года. О проведении в стране частичной мобилизации Президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. О завершении частичной мобилизации министр обороны Сергей Шойгу доложил 28 октября. Указ о завершении частичной мобилизации подписан не был, но Путин 31 октября заявил, что «она завершена».
#мобилизация
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