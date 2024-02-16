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Командующий «Таврией»: ВСУ готовит «новые позиции» в Авдеевке
Для военнослужащих ВСУ подготовлены «новые позиции» в Авдеевке. Украинские бойцы продолжают готовиться к укреплению, доложил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.
Он добавил, что все командиры знают свою задачу и выполняют ее. Однако ситуация в Авдеевке, по его словам, сложная. Именно поэтому украинские войска усиливают подразделения.
«Осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях», — цитирует Тарнавского ТАСС.
Ранее бойцы интербригады «Пятнашка» дали ВСУ очередной шанс: сбросили с дронов листовки и музколонку с призывом сдаться. Видео с места событий (Авдеевка) смотрите в материале «Татар-информа».
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