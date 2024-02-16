Командующий «Таврией»: ВСУ готовит «новые позиции» в Авдеевке

Для военнослужащих ВСУ подготовлены «новые позиции» в Авдеевке. Украинские бойцы продолжают готовиться к укреплению, доложил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

Он добавил, что все командиры знают свою задачу и выполняют ее. Однако ситуация в Авдеевке, по его словам, сложная. Именно поэтому украинские войска усиливают подразделения.

«Осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях», — цитирует Тарнавского ТАСС.

Ранее бойцы интербригады «Пятнашка» дали ВСУ очередной шанс: сбросили с дронов листовки и музколонку с призывом сдаться. Видео с места событий (Авдеевка) смотрите в материале «Татар-информа».