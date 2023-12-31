Глава «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!»: «Террористам не удастся запугать наш единый народ»

Тому, что произошло накануне в Белгороде, представители власти и общественности дают однозначную оценку. Обстрел мирных кварталов города – теракт и никак иначе к этому относиться нельзя, рассказал «Татар-информу» координатор республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Ринат Фазылов.

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«То, что совершили эти нацисты, иначе как терроризмом я назвать не могу. Погибли мирные люди и дети. Этот поступок подтверждает бесчеловечную сущность киевского режима. У нас сильный и единый народ, мы будем поддерживать друг друга. Террористам не получится нас запугать и отнять у детей праздник. Победа будет за нами!» – сказал Ринат Фазылов.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны РФ сообщили, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода пострадал 131 человек, 24 погибли. Среди жертв есть дети.

Вооруженные силы РФ в ответ на обстрел Белгорода нанесли удары по центрам принятия решений и военным объектам ВСУ в Харькове.