Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Украинские войска обстреляли Белгородскую область, погибли двое детей
В результате обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области погибли двое детей. Об этом сегодня заявил губернатор Вячеслав Гладков.
«ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилой сектор», – указал он в своем Telegram-канале. В свою очередь в городе запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие, отметил Гладков.
Позднее появилась информация о том, что под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет.
Как сообщает губернатор, один из снарядов попал в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 частных домовладений. Повреждена линия электропередачи.
На месте работают аварийные и оперативные службы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»