Украинские войска обстреляли Белгородскую область, погибли двое детей

В результате обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области погибли двое детей. Об этом сегодня заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилой сектор», – указал он в своем Telegram-канале. В свою очередь в городе запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие, отметил Гладков.

Позднее появилась информация о том, что под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет.

Как сообщает губернатор, один из снарядов попал в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 частных домовладений. Повреждена линия электропередачи.

На месте работают аварийные и оперативные службы.