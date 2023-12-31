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СВО 31 декабря 2023 12:28

ВС РФ в ответ на обстрел Белгорода поразили центры принятия решений ВСУ в Харькове

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Вооружённые силы РФ в ответ на обстрел Белгорода нанесли удары по центрам принятия решений и военным объектам ВСУ в Харькове. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "‎Харьков Палас "‎ уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде», – указано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Российская армия также нанесла удар по зданию СБУ. Поражен филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы в Хмельницкой области. По данным Минобороны, он использовался ВСУ для ведения разведки.

«Уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях», – добавили в министерстве.

Накануне, 30 декабря, ВСУ обстреляли Белгород. По последним данным, в результате погибли 24 человека, 108 пострадали.

#спецоперация на Украине
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