ВС РФ в ответ на обстрел Белгорода поразили центры принятия решений ВСУ в Харькове

Вооружённые силы РФ в ответ на обстрел Белгорода нанесли удары по центрам принятия решений и военным объектам ВСУ в Харькове. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "‎Харьков Палас "‎ уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде», – указано в Telegram-канале оборонного ведомства.