ВС РФ в ответ на обстрел Белгорода поразили центры принятия решений ВСУ в Харькове

Российская армия также нанесла удар по зданию СБУ. Поражен филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы в Хмельницкой области. По данным Минобороны, он использовался ВСУ для ведения разведки.
«Уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях», – добавили в министерстве.
Накануне, 30 декабря, ВСУ обстреляли Белгород. По последним данным, в результате погибли 24 человека, 108 пострадали.