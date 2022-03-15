Глава Всемирного банка Мэлпасс: Санкции против России влияют на мировой ВВП

Санкции против России окажут большее влияние на мировой ВВП, чем спецоперация РФ по демилитаризации Украины, считает Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс, передает РИА Новости.

По его словам, ситуация на Украине в ближайшей перспективе приведет к немедленному влиянию на мировую экономику.

«Думаю, что даже большее воздействие на мировой ВВП имеют сами санкции против России», — привела слова Мэлпасса газета Washington Post.

Глава Всемирного банка, однако, подчеркнул, что от прекращения поставок российских энергоресурсов и продуктов питания из РФ и Украины другие страны смогут быстро восстановиться. Как считает Мэлпасс, например, сектор сельского хозяйства может «приспособиться за год или около того».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Он сделал это в видеообращении к гражданам страны. Позднее глава государства назвал ее вынужденной мерой. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Накануне Евросоюз утвердил новый пакет антироссийских санкций, которые начнут действовать после публикации в Официальном журнале Евросоюза.