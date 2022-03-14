Евросоюз утвердил новый пакет антироссийских санкций

Послы стран ЕС утвердили новый пакет антироссийских санкций, которые начнут действовать после публикации в Официальном журнале Евросоюза, сообщает ТАСС.

Также послы согласовали обращение к Всемирной торговой организации. «Оно касается приостановки режима наибольшего благоприятствования для России, а также приостановки рассмотрения заявки Белоруссии о вступлении в ВТО», — сказано в сообщении.

Ранее Reuters сообщало, что новые ограничения могут затронуть российские компании «Транснефть», «Роснефть», «Газпромнефть». Кроме того, речь шла о введении индивидуальных санкций против российских предпринимателей, в том числе Романа Абрамовича.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Страны Запада осудили это решение и начала ужесточать антироссийские санкции. Также многие зарубежные компании объявили о приостановке своей деятельности на территории РФ.