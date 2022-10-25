Глава Тукаевского района проводил четырех мобилизованных офицеров в Казань

Сегодня на сборный пункт в Казани отправились четыре офицера из Тукаевского района Татарстана. Местных жителей призвали из запаса в рамках частичной мобилизации. Об этом пишет газета «Светлый путь».

Тукаевцы уехали в столицу вместе с призванными из Набережных Челнов. Их проводил глава района Фаил Камаев. Чиновник вручил им конверты с денежным поощрением в размере 20 тыс. рублей.

Офицеры также получили вещмешки с предметами первой необходимости.

Специальную военную операцию на Украине инициировал Президент РФ Владимир Путин, она проходит с 24 февраля этого года. О проведении в стране частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. Президент РТ Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей. Кабмин Татарстана 24 октября ввел дополнительные меры поддержки для родственников мобилизованных.