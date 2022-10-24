Кабмин РТ ввел дополнительные меры поддержки для родственников мобилизованных

Кабмин Татарстана установил дополнительные меры поддержки для членов семей мобилизованных граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

Согласно постановлению, семьи с новорожденными детьми, которые постоянно проживают в РТ, будут обеспечены подарочными комплектами детских принадлежностей. Пожилые родственники мобилизованных – мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет – получают первоочередное право при обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение.

Семьям мобилизованных с детьми от 7 до 17 лет, постоянно проживающим в Татарстане, также предоставят первоочередное право при обеспечении путевками на отдых.

Кроме того, для престарелых родственников военнослужащего или членов его семьи инвалидов I, II групп будут оказывать социальные услуги на дому.

Родственники мобилизованного получают преимущественное право при приеме на соцобслуживание в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, для граждан с психическими расстройствами, а также в реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями. Детям-инвалидам, чьи отцы были призваны по мобилизации, предоставят преимущественное право во время приема на соцобслуживание в подобные реабилитационные центры.

Учащиеся родственники военнообязанных получат бесплатное горячее питание: школьники 1-11 классов гособразовательных организаций РТ – двухразовое горячее питание (завтрак и обед), студенты-очники СУЗов – одноразовое горячее питание.

Решение о признании родственника военнослужащего безработным будет приниматься за три дня с момента подачи гражданином соответствующего заявления. Также члены семьи мобилизованного, признанные безработными, в преимущественном порядке проходят рассмотрение бизнес-планов на заседаниях экспертных советов.

Также в постановлении Кабмина предлагается районным властям Татарстана оказать такие меры поддержки членам семьи мобилизованного, как внеочередное зачисление ребенка в детский сад, а для его родителей – освобождение от платы за детский сад. Также предлагается ввести бесплатное двухразовое горячее питание для школьников всех классов.

Вместе с тем Кабмин порекомендовал и работодателям из Татарстана проработать вопросы о дополнительных соцгарантиях для мобилизованного сотрудника, а также о дополнительных мерах поддержки для членов его семьи.