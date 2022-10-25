news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
25 октября 2022  09:20
Эльза Кузнецова

Каждый мобилизованный из Челнов перед отправкой получил резиновые сапоги, рюкзак и деньги

news_top_970_100
Каждый мобилизованный из Челнов перед отправкой получил резиновые сапоги, рюкзак и деньги

Сегодня в Набережных Челнах на площади возле ДК «Энергетик» проходит отправка мобилизованных граждан. Каждому призванному военнослужащему вручили резиновые утепленные сапоги «Вездеход», вещмешок со всем необходимым и денежное поощрение в размере 20 тыс. рублей. Фото и видеокадры с отправки опубликованы в Telegram-канале мэрии Автограда.

Резиновые сапоги закупил город за счет средств, перечисленных в фонд поддержки мобилизованных. Каждый сразу примерил обувь, чтобы она подошла по размеру. В вещмешке, помимо необходимых вещей, собраны продукты питания.

Проводить их вместе с родными и близкими горожан приехал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.
«Чтобы служили верой и правдой, — говорит челнинка, провожая близкого человека на сборный пункт в Казань. — Чтобы вернулись живыми и здоровыми. А мы их будем ждать».

Еще одна пожилая жительница пришла проводить внучатого племянника. «Желаем, чтобы он достойно защищал нашу Родину и чтобы все возвратились домой с Победой. В добрый путь!» — пожелала женщина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что семьям мобилизованных челнинцев выплатят денежные компенсации на проезд в общественном транспорте, а также освободят их от имущественных налогов.

Фото, видео: https://t.me/rimmachelny

#мобилизация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100