Глава СК взял на контроль дело о заражении детей в казанском центре «Дуслык»

Руководителю СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании дела о заражении детей в казанском центре «Дуслык». Об этом сообщает пресс-служба СК.

В минувшую пятницу «Татар-информ» сообщал, что в Республиканскую клиническую инфекционную больницу из образовательного центра «Дуслык» доставили 12 детей с признаками кишечного отравления. Позднее в Роспотребнадзоре заявили о том, что зарегистрировано уже 30 случаев кишечной инфекции. У десяти заболевших детей обнаружили норовирус, анализы остальных ребят пока в работе. Деятельность олимпиадного центра приостановлена.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».