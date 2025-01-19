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Глава СК взял на контроль дело о заражении детей в казанском центре «Дуслык»
Руководителю СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании дела о заражении детей в казанском центре «Дуслык». Об этом сообщает пресс-служба СК.
В минувшую пятницу «Татар-информ» сообщал, что в Республиканскую клиническую инфекционную больницу из образовательного центра «Дуслык» доставили 12 детей с признаками кишечного отравления. Позднее в Роспотребнадзоре заявили о том, что зарегистрировано уже 30 случаев кишечной инфекции. У десяти заболевших детей обнаружили норовирус, анализы остальных ребят пока в работе. Деятельность олимпиадного центра приостановлена.
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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