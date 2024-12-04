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Глава Сармановского района навестил военнослужащих в зоне СВО
Глава Сармановского муниципального района РТ Фарит Хуснуллин продолжает навещать наших земляков-военнослужащих в зоне спецоперации.
На передовой бойцы познакомили его со своим бытом, условиями проживания. Фарит Хуснуллин передал каждому посылки от района, от их родных и близких, неравнодушных земляков, предпринимателей, фермеров.
Глава района также выразил большую благодарность всем, кто вносит свой вклад для военнослужащих.
Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.
«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.
Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
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Фото: пресс-служба Сармановского муниципального района
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