Глава «Самбо-70» Лайшев: Игры БРИКС важны для морального духа наших спортсменов

Проведение в Казани Игр БРИКС очень важно для поднятия морального духа российских спортсменов в связи с непростой политической ситуацией в мире, которая неизбежно влияет и на спорт. Об этом в интервью «Татар-информу» заявил президент центра «Самбо-70» Ренат Лайшев.

«Они имеют огромное значение, потому что это игры, где могут проявить себя наши талантливые выдающиеся спортсмены. Это очень важно для подъема морального духа в связи с современными условиями, санкциями, которые существуют сегодня. Многие специалисты в области того же самбо очень рады, что можно выступать на Играх БРИКС. И это потребность наших талантливых спортсменов реализовать себя в жизни и в международных соревнованиях, несмотря ни на что», — отметил собеседник агентства.

Он обратил внимание на то, что Казань не случайно выбрана местом проведения этого турнира, ведь город хорошеет с каждым годом и по праву считается третьей столицей России.

«Это говорю не только я — человек, неравнодушный к Татарстану, к вашему городу. Это мнение очень многих людей из разных стран мира. В том числе многих моих коллег-москвичей. Казань — это жемчужина России», — подчеркнул Лайшев.

Игры стран БРИКС пройдут с 12 по 23 июня на спортивных объектах столицы Татарстана. Ожидается приезд немногим менее 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран. Состязания пройдут по 27 спортивным дисциплинам, будет разыграно 387 комплектов медалей.

Подробнее о спортивных дисциплинах и шоу-программе для зрителей, а также о том, сколько стоят билеты, читайте в материале «Татар-информа» Гимн в стиле дип-хаус, корэш и рок-н-ролл: что ждет гостей на Играх БРИКС в Казани.