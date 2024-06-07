Ренат Лайшев: «Игры БРИКС в Казани важны для поднятия морального духа»

Ренат Лайшев: «Уверен, что Казань проведет Игры БРИКС на высочайшем уровне»

Фото: layshev.ru

«Не случайно говорят, что Казань – это третья столица. Казань – это жемчужина России»

На следующей неделе в Казани стартуют Игры БРИКС. Какое значение они несут для российского спорта?

Они несут огромное значение, потому что это Игры, где могут проявить себя наши талантливые выдающиеся спортсмены. Это очень важно для подъема морального духа в связи с современными условиями, санкциями, которые существуют сегодня. Многие специалисты в области того же самбо очень рады, что можно выступать на Играх БРИКС. И это потребность сегодня наших талантливых спортсменов реализовать себя в жизни и в международных соревнованиях, несмотря ни на что.

Казань в этом году провела «Игры будущего», KazanForum, сейчас будут Игры БРИКС, потом Саммит стран БРИКС. О чем это говорит?

Не случайно говорят, что Казань – это третья столица России. И она все красивее с каждым годом. Это говорю не только я, как человек неравнодушный к Татарстану, к вашему городу. Это мнение очень многих людей из разных стран мира. В том числе многих моих коллег-москвичей. Казань – это жемчужина России.

Среди видов спорта на Играх БРИКС в Казани будут дзюдо, самбо, спортивная борьба. Кто из звезд «Самбо-70» примет участие?

Выбор состава российской команды – это прерогатива главного тренера сборной команды России. Сейчас есть детали, но не хочу распространяться. Пусть это будет интересно. Подводятся сейчас некоторые итоги, и все хотят попасть на соревнования Игр БРИКС. Поэтому примут участие самые сильные и самые достойные, как всегда.

То есть состав еще неизвестен?

Нет, он известен, но это компетенция главного тренера сборной России.

«Игры БРИКС – это потребность сегодня наших талантливых спортсменов реализовать себя в жизни и в международных соревнованиях, несмотря ни на что» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«МОК узурпирует Олимпийские игры! Это наглость и хамство»

Могут ли эти Игры БРИКС стать в будущем некой альтернативой Олимпийским играм? Чтобы не зависеть от решений МОК, быть ли России в международном спорте или нет.

Абсолютно уверен в этом. Уверен, что Казань проведет Игры БРИКС на высочайшем уровне. В нашей стране есть огромный опыт проведения самых крупных международных соревнований и турниров. Казань в этом ряду занимает особое место. И для этого нам нужны только дружественные страны, которые приедут и будут принимать участие вместе с нашими спортсменами. А в перспективе это могут быть даже соревнования серьезнее, чем Олимпийские игры.

А что должно случиться, чтобы на Игры БРИКС вдруг западные страны приехали?

Ну, я помню времена – 1980 и 1984 годы, когда приезжали к нам и западные страны в Москву. Ничего такого удивительного не будет в этом. Я уверен, что в дальнейшем будет еще больше спрос и предложение.

Согласны ли вы с тем, что нынешний Международный олимпийский комитет (МОК) напрямую подчиняется США и коллективному Западу?

Абсолютно согласен и долгое время говорил, что это издевательство не только над нашей страной, но и над всеми остальными. Это узурпаторство Олимпийских игр, наглость и хамство. Нужно меньше переживать и создавать соревнования, что мы и сделали. И идти вперед к общей победе во всех направлениях. И в спорте, и в других делах.

Некоторые российские федерации, например в спортивной гимнастике, сами волевым решением приняли решение, что их спортсмены не будут выступать на ОИ под нейтральным флагом. В других видах решают сами спортсмены. Почему у России нет единой позиции на этот счет?

Менталитет России исторически так сложился, что мы очень благородные люди. Мы ждали каких-то разумных движений со стороны Запада в очередной раз. Сейчас это не получилось, и ситуация заключается в индивидуальной судьбе каждого отдельного спортсмена, за которого переживает та или иная федерация. Мы понимаем, что это время и судьба отдельно взятого спортсмена, которого мы должны защитить. А у нас в стране настоящая демократия, руководство страны дает свободу многим федерациям по вопросам участия отдельно взятых спортсменов в соревнованиях. Участие российских спортсменов в Олимпиаде – это такая несколько интимная тема.

Недавно пришла интересная новость. Компания «Майкрософт» подготовила доклад целый. Они считают, что Россия пытается дискредитировать Олимпиаду в Париже с помощью фейковых видеороликов. Прокомментируете?

Мы такие благородные терпеливые люди, мы все не отвечали на это и не отвечаем, будучи взрослыми людьми. Это западные злопыхатели пытаются что-то на нас набросить, какую-то ложку дегтя, и злятся, что у них не получается и не получится.

«Долгое время говорил, что это издевательство не только над нашей страной, но и над всеми остальными. Это узурпаторство Олимпийских игр, наглость и хамство» Фото: kremlin.ru

«Меньше нужно говорить про Запад, уже истекло их время»

Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян отказалась переходить в сборную Армении, хотя у нее есть армянские корни. Как оцениваете этот поступок и почему не все наши фигуристы поступают таким образом?

Это нормальное явление, и не надо делать из этого ажиотажа. В силу всех этих санкций многие спортсмены переходили в сборные других стран. Не только в страны бывшего СССР, но и могли уехать в другую страну с изменением семейного положения и так далее. Это нормальное явление для современного мира. Но, как мы видим, оголтелость Запада имеется и она вносит свои коррективы.

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал рейтинг фигуристов, и россиян в нем вообще нет. О чем вообще это говорит?

Говорит о том, что люди с Запада – пакостные, тупые, гнилые и дешевые. Но все равно в итоге у них ничего не получится. Я хочу сказать, что меньше нужно говорить про Запад, уже истекло их время. Надо больше говорить о нас, наших выдающихся ребятах, тренерах, наших победах в спорте, традициях. Надо скинуть с себя систему западного спорта, как старые рваные перчатки, и идти своей дорогой. У нас все будет хорошо.

«Последние туры чемпионата России были великолепные, я давно так внимательно не смотрел за футболом» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Рубин» интересная команда с большим потенциалом, которая в полной мере реализовать себя не смогла»

За футболом следите?

Конечно.

Такое ощущение, что в футбол играют красиво все, а побеждает только «Реал». В чем секрет их гегемонии, на ваш взгляд?

В том, что команда очень сильная, самобытная, интересно играет. Но я бы хотел о нашем футболе сказать. Последние туры чемпионата России были великолепные, я давно так внимательно не смотрел за футболом. Была интрига. Я помню футбол Советского Союза, помню футбол и российский, и за последние десятилетия этот чемпионат был самым интересным.

А вы знакомы с главным тренером «Рубина» Рашидом Рахимовым?

В принципе, знаком. Со многими футболистами я знаком.

И как вам «Рубин» в завершившемся сезоне?

«Рубин» интересная команда с большим потенциалом, которая в полной мере реализовать себя не смогла.

В казанском хоккее тоже интересно. Анвар Гатиятулин заменил другого татарина – Зинэтулу Билялетдинова в «Ак Барсе». Татары рулят?

Я считаю, что в нашей стране выбирать по национальному признаку неправильно. Но, честно скажу, мне в спорте приятно слышать людей с татарской фамилией. Это, как правило, надежные, талантливые и способные люди. Это объективный факт, и сейчас их все больше становится.

Какие новости в «Самбо-70»?

Нормально завершили год, выпускные прошли, последний звонок. Все знают, что мы совмещаем образование и спорт. Последний звонок прошел очень празднично и здорово, как всегда. Завершила свое обучение Камила Валиева. Она поднимала флаг России, и в общем было очень торжественно и трогательно, как и всегда.

Как думаете, Камила вернется в спорт, учитывая, что женская «фигурка» очень молодой вид спорта?

Камила Валиева и так в спорте. Участвует в шоу-программах, у нее очень много поклонников, многомиллионная армия. Конкретно ей хочется пожелать всего самого доброго как в продолжении образования, так и в спортивной карьере. Мы в нее верим и всячески поддержим.